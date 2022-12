VTI wint schrijnwerkprijs met presentatiedesk voor radiozender Be One

De klas 7 Industriële Houtbewerking (7 IH) uit het VTI heeft de schrijnwerkaward in de categorie schoolprojecten gewonnen. De leerlingen ontwierpen een presentatiedesk voor radiozender Be One. De juryleden verkozen de presentatiedesk van VTI Oostende boven de overige vijf ingediende projecten van scholen verspreid over Vlaanderen. De desk bevat enkele snufjes. Alle vereiste bekabeling wordt onzichtbaar naar de grond geleid. Het meubel heeft kleurwisselende ledverlichting. De toekenning van de schrijnwerkawards gaat uit van het vakblad Schrijnwerk. Daarmee zetten de initiatiefnemers het kruim van de Belgische schrijnwerk- en interieurbouwsector in de kijker.

Op de foto laten Logan Fraipont, Daan Koten, Joran D’ Hont en hun leraar Yvo Borry het resultaat zien in de studio van radiozender Be One. (foto BVO)