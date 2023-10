VTI Torhout bouwt racewaardige elektrische kart

Hoog bezoek voor de leerlingen van het zesde jaar Autotechnieken van het Torhoutse VTI. De organisatie The Green Power Project kwam langs met haar ‘design-build-race-challenge’ voor het bouwen van een elektrische kart. Een kart is zo’n bekend eenzitswagentje om te racen.

Aan de genoemde challenge nemen wereldwijd 33.000 jongens en meisjes deel. Onder hen dus ook de bewuste leerlingen van het Torhoutse VTI.

Wedstrijd in 2024 op circuit van Zolder

The Green Power Project is een internationale organisatie die jonge mensen aanmoedigt om een STEM-richting te kiezen en/of een studierichting met techniek. België heeft het laagste aantal technisch afgestudeerden van alle Europese landen en nochtans is de vraag naar afgestudeerden met zo’n profiel erg groot. Een situatie die op korte termijn onhoudbaar is.

The Green Power Project brengt in ons land 23 teams op de been die uitgedaagd worden om een racewaardige elektrische kart te bouwen. Al die voertuigen worden ingeschreven voor een race die in het voorjaar van 2024 georganiseerd wordt op het circuit van Zolder. De karts moeten voldoen aan een hele rist technische en sportieve voorwaarden.

Bouwkit met om en bij de 400 onderdelen

In het Torhoutse VTI is de wedstrijd een kolfje naar de hand van de zesdejaars uit de richting Autotechnieken. De zes leerlingen zullen van de challenge hun geïntegreerde proef maken (GIP): een theoretisch én praktisch volledig onderbouwd jaarproject, waarin meerdere vakken aan bod komen. Daarmee bevinden ze zich volledig in STEM-modus: het ontwerpen van een aerodynamische carrosserie, het aanleren van de kennis en het berekenen van de beste ergonomische draaicirkels voor de kart en ten slotte het zorgvuldig selecteren van lichte, maar stevige materialen. Een hele kluif!

De bouwkit bestaat uit om en bij de 400 onderdelen met een totale waarde van 5.800 euro, btw niet inbegrepen. Die kost wordt gedragen door onder meer het autobedrijf Lagrou, dat garages telt in Torhout, Diksmuide en Ieper. Voor die onderneming is het een uitgemaakte zaak dat leerlingen met een profiel Autotechnieken en met een meer dan gemiddelde kennis van auto-elektriciteit bovenaan het lijstje staan van aan te werven medewerkers.

Studierichtingen gelinkt aan voertuigen

Via de deelname aan het wereldwijde kartproject wil de afdeling Mechanica van het plaatselijke VTI zijn richtingen onder de aandacht brengen die gelinkt zijn aan voertuigen: de derde graad Autotechnieken, de derde graad Onderhoudsmecanicien Auto, het zevende specialisatiejaar Bedrijfsvoertuigen en het zevende specialisatiejaar Auto-Elektriciteit.