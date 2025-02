VTI-leerlingen ontwerpen babbelbanken voor woonzorgcentrum Aksent uit Lendelede

Samen voor de deur een praatje kunnen maken en zo het sociaal contact bevorderen. Dat is de wens waar een groep senioren van woonzorgcentrum Aksent uit Lendelede mee naar Prizma Campus VTI in Izegem is gestapt. Leerlingen uit verschillende richtingen gaan nu samen aan de slag om ‘babbelbanken’ voor hen te ontwerpen. De bejaarden mochten het ontwerp in primeur al eens via een VR-bril bekijken.

Het zag er een gezellig onderonsje uit, donderdagnamiddag op de houtafdeling van Prizma Campus VTI. Een delegatie senioren van woonzorgcentrum Aksent had speciaal de oversteek gemaakt om, bij een potje koffie en met een koekje, in primeur al eens het ontwerp van hun ‘babbelbanken’ te kunnen inkijken. Dat kon aan de hand van een echt prototype, maar ook via virtuele weg. “We hebben op basis van hun wensen al iets digitaals ontworpen dat ze vandaag konden bekijken”, zegt leerkracht Pol Dornez. “Enerzijds met een VR-bril, anderzijds via ‘augmented reality’, wat betekent dat we de virtuele tekening op een echte omgeving projecteren. Het resultaat kan je dan via een tablet of smartphone bekijken.”

De school ziet het project alvast helemaal zitten. “Het is een mooie uitdaging, die een combinatie wordt van hout, beton en metaal, waardoor verschillende afdelingen van de school betrokken worden”, aldus directeur Maxim Esprit. “Na de ontwerpfase zullen de afdelingen samen de constructietekening opbouwen. De houtafdeling maakt de zittingen en leuningen, de bouwafdeling zorgt voor de betonnen ondersteunende onderdelen en de metaal- en lasafdeling maken de metalen armleuningen en de versteviging van de babbelbanken.” Er is ook een samenwerking met het bouwbedrijf Beaver Construct uit Lendelede voor de betonelementen, waar later een kunstzinnige toets aan zal gegeven worden.

Sociale interactie

Het babbelbankproject heet als doel de ontmoeting tussen verschillende generaties en de sociale interactie stimuleren. “Bedoeling is om er mensen van alle leeftijden samen te brengen”, zeggen technisch adviseur coördinator Jürgen Couckhuyt en leraar Pol Dornez van de houtafdeling. “ De leerlingen mochten het ontwerp vandaag al eens presenteren aan de bewoners met behulp van VR-brillen.”

De inwoners van WZC Aksent zijn alvast blij met de inzet van de leerlingen. “Ik heb een deel van mijn carrière in een meubelfabriek gewerkt en het is interessant om te zien hoe de sector en de technologie al zo enorm geëvolueerd zijn”, zegt Raoul Vansteenkiste (91). “Ik sta te er van te kijken dat ze in deze fase al iets aan ons kunnen laten zien, al ben ik uiteraard ook benieuwd naar het eindresultaat. Ik hoop dat het interactie voor onze deur bevordert. Eens ze af zijn komen ze bij een bestaande petanquebaan te liggen. Ik kijk er al naar uit.”

Straatbeeld

Met het project is Prizma Campus VTI niet aan haar proefstuk toe. “In de regio Izegem werden al tal van projecten uitgewerkt die in het straatbeeld te zien zijn. Denken we maar aan de restauratieopdrachten in het kasteelpark Blauwhuis, het torentje van de oude kloosterkapel op de Bosmolens of de futuristische lokalen van de chiro in Kachtem. Dergelijke projecten zijn niet alleen een mooie uitdaging voor de leerlingen en de begeleidende leraars, maar zijn een meerwaarde voor verenigingen, diensten en het erfgoed”, aldus leraar en provincieraadslid Kurt Himpe.

“Het project werd geselecteerd als STEM-RTC project omdat verschillende afdelingen van de technische school samenwerken over verschillende richtingen heen en het project een maatschappelijke meerwaarde biedt. STEM-RTC projecten ontvangen zowel financiële steun als gerichte begeleiding, mogelijk gemaakt door het Regionale Technologisch Centrum West-Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, Volta, PlastIQ, Mtech+, Woodwize, Constructiv, Vives en Howest. De trekker is RTC, waarmee de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft in het kader van STEM”, besluit Kurt Himpe.