VTI Brugge vertrekt binnenkort op bouwkamp naar Tanzania: “Keuken bouwen met gulle giften”

Nog een kleine drie weken en dan vertrekken 22 leerlingen, van het laatste jaar van de bouwafdeling van het VTI Brugge (afdeling Zandstraat), voor een maand naar Tanzania. Ondertussen kreeg iedereen de nodige vaccins en werden de ouders uitgebreid geïnformeerd over alle details betreffende het project waaraan hun kinderen deelnemen.

“Samen met een collega ben ik in de grote vakantie een week naar Tanzania geweest om het kamp ter plaatse voor te bereiden”, vertelt Joris Allaert, leerkracht bouw. Samen met andere collega’s begeleidt hij voor de vierde keer de groep. “Na heel wat rondetafelgesprekken met de verantwoordelijken van het schooltje, de plaatselijke architect en onze lokale connecties hebben we besloten om de toiletgebouwen volledig te vernieuwen. We hebben met onze eigen ogen kunnen vaststellen dat het meer dan nodig is. Het doel is om daar volledig nieuwe toiletunits met alle nodige comfort te bouwen. Om dit te realiseren hebben we, door de acties die we organiseerden en de sponsoring van enkele firma’s, de nodige fondsen kunnen inzamelen.”

Gulle giften

“Tijdens ons bezoek ter plaatse kregen we echter een heel slecht gevoel bij het zien van de keuken van de school”, gaat Allaert verder. “Het vuur is opgebrand, de schoorsteen vertoont grote defecten en de kookpotten zijn doorgebrand en vertonen roest. Graag willen we daar verandering in brengen. Onze eigen budgetten laten deze bijkomende investering jammer genoeg niet meer toe”, klink het.

“We doen bijgevolg een beroep op de gulle giften van iedereen die ons wil steunen. Vermist de Koning Boudewijnstichting haar medewerking verleent aan het project zijn alle giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.” (PDC)

Giften voor dit project kunnen overgemaakt worden op rekening: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling: ‘623/3731/80028’