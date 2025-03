VTI boekt succes met satelliet die in een drankblikje past

De vier leerlingen van het zesde jaar informatica- en communicatiewetenschappen van het Torhoutse VTI hebben de halve finale bereikt van de wedstrijd CanSat. Ze dienden een kleine satelliet te maken die in een drankblikje past en boeken met die creatie flink wat succes.

De vier zijn Bart-Jan Cool (18) uit Lichtervelde, Robbe Vansteenkiste (17) uit Gits, Jorne Monbailliu (17) uit Ruddervoorde en Tibo Dewanckele (17) uit Eernegem. Hun satellietproject heet Heatseekers en wordt begeleid door klassenleraar Koen Geeraert (40) uit Kuurne, die voornamelijk programmeren aan hen geeft. Ook hun leerkracht Nederlands en Engels Joke Boeyden (47) uit Brugge is van nabij bij de zaak betrokken. De leerlingen moeten hun werkstuk namelijk in het Engels voorstellen en zij kan hen daar het nodige advies voor geven.

De wedstrijd CanSat wordt georganiseerd door Esero, het scholen- en jongerenprogramma van het Europees Ruimteagenschap ESA. Van de vele deelnemers zijn er in de halve finale nog 36 overgebleven: twaalf uit Vlaanderen, twaalf uit Wallonië en twaalf uit Brussel. Daarvan gaan er 30 naar de finale. De halve finale heeft plaats op woensdagnamiddag 26 maart in Brussel. De leerlingen moeten er hun project in het Engels voor de jury verdedigen. Wie later de finale wint, mag twee dagen naar Nederland om er de ESA-vestiging te bezoeken.

Met warmtecamera

“Onze satelliet moet niet enkel in een blikje passen, maar ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen”, zegt Jorne Monbailliu. “Eenmaal de lucht ingeschoten, moet ze de luchtdruk meten, net als de temperatuur en de hoogte. Ze moet die gegevens constant doorsturen naar ons grondstation. Als toemaatje hebben we een drone met een warmtecamera in de satelliet gebouwd. Vandaar de naam heatseekers, wat warmtezoekers betekent.”

“Dankzij die warmtecamera zou de satelliet in staat moeten zijn om bij een natuurramp mensen te lokaliseren of bijvoorbeeld brandhaarden op te sporen. We hebben dus een humanitair facet aan ons project toegevoegd.”

“Bij het maken van de satelliet hebben we het werk onder ons vieren wat verdeeld”, vult Robbe Vansteenkiste aan. “Ieder van ons was verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel. Het is heel leerrijk om aan zo’n wedstrijd deel te nemen. We zijn natuurlijk blij dat ons project aanslaat.” (JS)

Te vinden op Instagram: heatseekers_torhout_cansat