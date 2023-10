VSV bekroont verkeerslessen vrije basisschool De Groeitoren

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft de vrije basisschool De Groeitoren uit Sint-Eloois-Winkel bekroond met een gouden ‘Verkeer op School’-medaille. De school kreeg deze bekroning voor haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Dit jaar reikte de VSV 38 briljanten, 141 gouden, 237 zilveren, 641 bronzen en 19 kleutermedailles uit. Bijna zeven op de tien basisscholen namen deel aan het VSV-initiatief. “Met het uitreiken van de medailles wil VSV scholen in de eerste plaats bedanken en ook een duwtje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan de VSV-initiatieven zijn namelijk scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas”, aldus Vanessa Wyffels, directrice van De Groeitoren.

Erg trots

De vrije basisschool uit Sint-Eloois-Winkel werd voor haar inzet beloond met een gouden medaille. Die gouden medaille kunnen ze aan de schoolpoort ophangen, maar de school kan ook met een digitaal exemplaar pronken op haar website. “Verkeerseducatie vinden we heel belangrijk. We zijn dan ook erg trots dat we, dankzij de grote inzet van onze leerkrachten en vrijwilligers, deze gouden medaille in ontvangst mogen nemen”, aldus de directrice.

Punten verzamelen

De scholen die deelnemen aan de VSV-initiatieven kunnen op verschillende manieren punten sprokkelen. Voorbeelden van zulke initiatieven zijn educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen en fietsen. Met De Grote Verkeerstoets kunnen scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen testen. Kinderen motiveren om tijdens de donkere maanden hun fluohesje te dragen en een fietshelm op te zetten kan met Helm op Fluo Top. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen. (BF)

www.verkeeropschool.be.