Vroege kerstmarkt in vrije basisschool in Sint-Juliaan

In de vrije basisschool in Sint-Juliaan vond bij het begin van de adventsperiode de jaarlijkse kerstmarkt plaats. “Op onze kerstmarkt konden ouders, grootouders en sympathisanten vooral kerstdecoratie kopen die de kinderen zelf geknutseld hebben”, vertelt directeur Mieke Deraedt. “Daarnaast konden de aanwezigen ook de school sponsoren door iets te drinken of te drinken of door mee te doen aan de kerstboompluk.” Op de foto zien we het team van VBS Sint-Juliaan met v.l.n.r. Mieke Deraedt, Angelique Barthier, Axelle Coudron, Nadine Charles, Frederik Bruysteen, Valerie Vervaeke, Mieke Mylle, Saskia Borlé en Els Huyghe. (foto TOGH)