Vrije school De Vlam organiseert 52ste mosselsouper

Op zaterdag 18 februari vanaf 18 uur en zondag 19 februari vanaf 12 uur organiseert vrije school De Vlam haar 52ste mosselsouper in de school in de Hospitaalstraat 13 in Vlamertinge. Volwassenen betalen 22 euro voor mosselen à volonté en 20 euro voor vol-au-vent. Kinderen tot 12 jaar betalen respectievelijk 16 en 14 euro. Alles wordt geserveerd met frietjes. Inschrijven kan tot en met woensdag 15 februari via www.vsvdevlam.be of via 057 20 97 60. Op de foto zien we de leerlingen Maud Vandeputte, Willem Schacht, Noor Derycke, Bas Dhaenen en Ade Debuysere. (foto EG)