Vrije Middelbare School Roeselare neemt nieuwe schoolvleugel in gebruik: “Op vijf jaar met een kwart gegroeid”

Het schoolleven heeft zich ook in Roeselare opnieuw op gang getrokken. Scholieren en studenten zoeken elke morgen weer hun weg naar de verschillende onderwijsinstellingen. Aan de Vrije Middelbare School is het op schooldagen, net als aan veel andere scholen, een drukte van jewelste.

“Het is hier ’s morgens inderdaad best druk”, lacht directeur Nele Goethals. Het is net voor de start van het nieuwe schooljaar en het is alle hens aan dek voor directie en personeelsleden om alles piekfijn in orde te krijgen tegen 1 september.

“We mogen gelukkig een nieuw gebouw in gebruik nemen in de eerste week van september. Het is een mooie vleugel die aansluit op het hart van de school. De allereerste gebouwen van de VMS dateren van 1935 en in de loop der jaren werd er steeds bijgebouwd. Het nieuwe gebouw dat nu klaar is langs de Blekerijstraat gaat goed samen met de nieuwe sporthal die een vijftal jaar geleden werd geopend.”

Sleuteluur

“In onze nieuwbouw komen zes nieuwe lokalen: twee wetenschapslokalen met een labo waar onze leerlingen aan de slag kunnen in de les chemie. Daarnaast komen er vier mooie klaslokalen met veel lichtinval. Onze leerkrachten zullen lobbyen om er les te mogen geven (lacht). Die nieuwe lokalen komen er net op tijd. In de jongste vijf jaar is de school met meer dan 25 procent gegroeid. We tellen nu 830 leerlingen en in 2018 waren dat er 660.”

“We zijn natuurlijk heel gelukkig dat de ouders en leerlingen hun vertrouwen stellen in de VMS. Niet alleen onze infrastructuur is nieuw, ook in onze aanpak willen we vernieuwend zijn. Zo geven we aan de leerlingen een nieuw vak: het sleuteluur. De naam halen we uit de baseline van onze school ‘VMS, de sleutel op de toekomst’. In dat sleuteluur gaat het dan ook over zaken waarvan we als school vinden dat die belangrijk zijn om de jongeren klaar te maken voor ‘de grote mensen-wereld’. Het is een specifiek uur dat we in de lessentabel voorzien om jonge mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling.”

“We werken in het sleuteluur aan leren omgaan met de uitdagingen van sociale media, niet meer weg te denken uit ons leven. Maar mag je alles geloven wat je daar ziet? We proberen hen ook te laten ontdekken waar hun talenten liggen en welke studierichting of welk beroep het best aansluit bij deze talenten. We willen ook nagaan hoe je omgaat met moeilijke situaties, hoe je het best die zaken ter sprake kan brengen en hoe je conflicten kan vermijden of oplossen. Op die manier willen we jongeren hulpmiddelen bieden om op te groeien tot sterke volwassenen en werken we aan hun weerbaarheid en welbevinden.”

Taallab

“Daarnaast komt natuurlijk ook de ‘core business’ van schoolse vaardigheden aan bod in het sleuteluur: het leren plannen, het afstemmen van tijd voor hobby’s en vrienden op tijd voor schoolwerk, nagaan hoe het specifieke brein van elke leerling zo efficiënt mogelijk leerstof verwerkt en nieuwe leerstrategieën uitproberen.”

“Het sleuteluur zal worden uitgerold in de hele school, dus van het eerste tot en met het zesde jaar. Het sleuteluur komt dus niet in de plaats van bestaande initiatieven zoals projectdagen, schoolreizen, individuele leerlingengesprekken met klastitularissen, maar wil die zaken nog meer versterken.”

“Het sleuteluur wordt afgewisseld met een uur taallab dat de leesvaardigheid en dan vooral het begrijpend lezen moet versterken. We merken dat veel jongeren uit zichzelf steeds minder lezen. In onze samenleving krijgen we vaker te maken met beelden en korte teksten.”

“Ook zaken als chatGPT komen op ons pad. In het taallab willen we leren om digitale ontwikkelingen zoals chatGPT gericht in te zetten, daarnaast willen we oefenen in het halen van informatie uit geschreven tekst. In hoger onderwijs krijgen leerlingen nog steeds grote hoeveelheden leerstof te verwerken en dat blijft dus een belangrijke vaardigheid. Ook zelf teksten schrijven en een degelijke basiskennis is nog steeds heel belangrijk. Daar willen we nog meer op inzetten.”

“Onderwijs is dus echt wel vernieuwend en speelt in op de uitdagingen van onze veranderende samenleving. Het is een mooie sector om in te werken want je kan getuige zijn van de ontwikkeling van jonge mensen. Je staat niet aan de zijlijn maar bouwt mee.”

