Vrije basisschool uit Rollegem-Kapelle werkt project uit met scholen uit Portugal en Zweden “Sociale interactie is meerwaarde”

De vrije basisschool Sint-Jan pakt samen met een Zweedse en Portugese school uit met een opmerkelijk Erasmusproject, Keep IT Simple. Binnen de school geven de oudste lagere schoolkinderen de kleuters uitleg over hoe ze bepaalde apps moeten gebruiken. “Binnenkort gaan ze dat ook doen in Portugal.”

Leerrijke spelletjes en apps zijn bijna niet meer weg te denken uit de klas. Dat beseft men ook in de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle. Daar gaan ze nu zelfs nog een stapje verder. “Onze kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar leggen aan de kleuters uit hoe bepaalde apps of educatieve spelletjes werken. De sociale interactie is een echte meerwaarde”, aldus zorgcoördinator Joke Pinnoo.

De school werkte daaromtrent ook het Erasmusproject Keep IT simple uit en gaat samenwerken met een school in Zweden en Portugal. Binnenkort trekken zes leerlingen uit Rollegem-Kapelle naar de omgeving van Lissabon, waar ze zullen tonen hoe ze de kleuters IT-vaardigheden bijbrengen.

Bezoek aan Lissabon

Momenteel bereiden de leerlingen zich volop voor en leren ze bijvoorbeeld al een woordje Engels. “Ondertussen zullen ook wij daar iets opsteken, omtrent inclusief onderwijs. Ook een bezoek aan Lissabon staat op het programma. Dat wij als lagere school dergelijke Erasmusprojecten uitwerken, is vrij uniek”, weet Joke Pinnoo.

De leerlingen uit de plaatselijke basisschool zijn alvast enthousiast om mee te helpen aan het project en om naar Portugal te reizen. “Ik vind het leuk dat ik kindjes uit de kleuterklas kan helpen”, zegt Noah Noyelle uit het zesde leerjaar. “De kindjes klikken soms apps open waar ze nog te jong voor zijn. Wij mogen nu helpen om de kleuters te leren wat ze wel en niet mogen doen”, klinkt het.