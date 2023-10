Vrije Basisschool ’t Hoge heeft dankzij Burgerbudget een artistieke schoolomgeving: “Op een creatieve manier de school accentueren”

De leerlingen van Vrije Basisschool ’t Hoge in Kortrijk hebben vanaf nu de kleurrijkste schoolomgeving van de streek. Dankzij het Burgerbudget van Stad Kortrijk en de zussen Marie-Sophie en Marie-Amélie Cnockaert werden de Steenbakkersstraat en Doorniksesteenweg omgetoverd tot een ‘artistieke schoolomgeving’.

Winnaar van het Burgerbudget

De kleurrijke artistieke schoolomgeving kwam tot stand via de eerste editie van het Burgerbudget. Daarbij deelde de stad in totaal 100.000 euro uit aan inwoners die een creatief, vernieuwend idee hadden om hun buurt beter te maken. De zussen Marie-Amélie en Marie-Sophie Cnockaert waren een van de acht winnaars van de 46 ingediende voorstellen.

“We kregen 20.000 euro om ons project ‘Artistieke schoolomgeving’ uit te voeren. Bedoeling is om passanten en voorbijgaand verkeer op een creatieve manier bewust te maken van schoolomgevingen. Vrije Basisschool ’t Hoge, gelegen langs een drukke gewestweg, is ons eerste project. De vele voorgaande verkeersacties hebben tot niet veel resultaat geleid. Met dit project willen we de aandacht trekken door de grijze publieke ruimte om te vormen tot een vrolijke ruimte op kindermaat”, vertelt Marie-Amélie.

Ontwerp van kinderen

Tijdens een workshop op school kregen de kinderen plannen van de publieke ruimte om hun eigen schoolomgeving te ontwerpen. Via sociale media konden kinderen en ouders in februari stemmen op hun favoriet. Maar liefst 222 personen deden dat en 100 onder hen kozen het gewonnen plan.

“Door hun onbegrensde fantasie was het interessant om de kinderen zelf aan te sporen om te tekenen. Zij zijn de artiesten van de publieke ruimte en de kunst wordt de streetart van de stad. Ze hebben zelf hun kleuren gecreëerd en Colora Kortrijk heeft die nagemaakt. Zij stonden in voor de technische ondersteuning, want schilderen op een voetpad is niet zo evident. De werken werden professioneel begeleid door kunstenares Saar Vandeheede. Ze vertellen een verhaal, stimuleren ontmoeting en maken de kinderen trots. De school wordt zo eindelijk zichtbaar in het straatbeeld, op maat van de kinderen”, besluit Marie-Amélie.