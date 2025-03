Vrije Basisschool De Ooievaar viert carnaval met verkleedstoet en frietjes

Carnaval is ieder jaar een groot feest in vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. Niet alleen komen alle leerlingen en leerkrachten in hun gekste outfits naar school, heel de dag staat in het teken van carnaval. “In de vestiging op de Nieuwplaats begonnen we ’s morgens al met activiteiten, zoals een quiz of een liedje maken”, zegt juf Ann Margodt van het zesde leerjaar.

“In de Brugseweg begonnen we na de speeltijd. Er waren ook wel nog lessen, maar die werden volledig geïntegreerd in het thema carnaval. Het hoogtepunt was de optocht in de schoolomgeving waar alle kinderen aan deelnamen, van de kleinste peuters tot de grote van het zesde leerjaar.”

“Langs het parcours stonden ouders, grootouders, sympathisanten die meezongen of mee stapten. Als middagmaal werden er frietjes aangeboden door de ouderraad.”

Op de foto zien we alle leerlingen en aanwezige leerkrachten vlak voor de optocht.

(foto TOGH)