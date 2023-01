Vrije basisschool Dadizele neemt afscheid van graag geziene medewerkster

De leerlingen en het personeel van de vrije basisschool ‘t Brugske in Dadizele namen op het einde van het eerste trimester afscheid van Olivia Decrock.

Zij was er poetsvrouw, verantwoordelijke van de refter en hielp ook in de kinderopvang de Pagadder. Ook buiten haar werkuren kon de school steeds op haar rekenen. Zo hielp ze bijvoorbeeld bij de organisatie van het schoolfeest of de kerstmarkt. Olivia vindt een nieuwe uitdaging in de nieuwe kinderopvang in de Beselarestraat.

(BF/foto JS)