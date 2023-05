Vrijdag kan je hotdogs smullen op het eerste schoolfeest van De Branding in Oostende

De Branding, een gewone school met buitengewone werking in Oostende, telt 157 leerlingen van het secundair onderwijs met een autismespectrumstoornis (OV 4 type 9). De school heeft twee vestigingen, in de Maurits Sabbestraat (1ste graad) en het Ensorinstituut campus G. Jungbluthlaan (2de en 3de graad). Vrijdagavond 5 mei, van 16 tot 19 uur, wordt voor het eerst een schoolfeest georganiseerd.

Missie van De Branding, met afdelingen ASO, TSO en BSO, bestaat erin kennis bij te brengen en tools aan te leren bij de leerlingen, zodat ze zich ook vlot kunnen integreren in de maatschappij.

Eerste feest

Directeur Bram De Wasch geeft uitleg. “De school is in 2016 opgestart met acht leerlingen, als afdeling van SBSO Ter Zee. Sinds vier jaar zijn we autonoom als De Branding. Onze school telt 157 leerlingen en een schoolteam van 67 personeelsleden. Intussen hebben we twee vestigingen en barst de school uit zijn voegen. In het verleden pakten we uit met infodagen, op reservatie. Dit schooljaar organiseren we ons eerste schoolfeest, in de vestiging aan de Maurits Sabbestraat. De leerlingen van de verschillende afdelingen (grafische technieken, decor en etalage, restaurant en keuken) zullen hun werk en prestaties demonstreren aan de bezoekers.

Onze leerlingen-koks zullen verschillende ‘Haute-dogs’ aanbieden, hotdogs van eigen verschillende recepten. We verwachten heel wat belangstelling van familie en sympathisanten.” (FRO)