Vives-studenten openen pop-up Fusem in Ring Kortrijk

Twaalf studenten van de graduaatsopleiding winkelmanagement, retail & e-commerce, aan Hogeschool Vives Kortrijk openden vrijdag de pop-up winkel ‘Fusem’ in Ring Kortrijk. “We leggen de nadruk op de gouden jaren 80-90-00.”

De opening van de winkel past in hun opleiding theorie Winkelmanagement, retail en e-commerce, later gecombineerd met praktijk. Dit werd dus de pop-up ‘Fusem en de bijhorende webshop. De studenten stellen het concept met webshop voor aan een jury van studenten, docenten en professionals. Daarna kiest de jury het meest beloftevolle concept, dat moet uitgewerkt worden.

Gouden tinten

“We wilden iets origineels creëren. We bekeken welke elementen hip waren in de gouden jaren 80 tot 2000 en verwerkten die tot materiaal zoals het er nu, in de huidige tijd, zou uitzien”, aldus de studenten. Het aanbod bestaat onder meer uit prints uit de jaren 80-90-00, deurmatten, tote bags, een soort handtassen, scrunchies, een soort haarelastieken, en puzzels. “We hebben de winkel in gouden tinten gestoken, we willen graag dat de klant en de beleving centraal staat in onze winkel”, vertelt Marlies Vanrolleghem namens de groep.

De winkel ligt op het gelijkvloers dicht bij het middenplein. “We zijn blij dat we deze locatie mochten gebruiken. Intussen is ook een webshop gelanceerd. “Die moet een reflectie bieden naar het verleden. Het is de bedoeling dat de webshop een meerwaarde biedt aan het geheel”, aldus Julie Huygens.