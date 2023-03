Vivato (Kortrijk) organiseert exclusieve inclusieve fuif in JC Ten Goudberge in Wevelgem

Vivato organiseert op zaterdag 11 maart een fuif waarop ook jongeren met een beperking welkom zijn.

Vivato (Doorniksesteenweg in Kortrijk) is een school die praktijkgerichte opleidingen voor 18-plussers aanbiedt binnen het domein zorg en welzijn en ook een voorbereidende opleiding in functie van het verder studeren.

In september ’23 bestaat VIVATO vijf jaar en dit vieren ze met een fuif op 11 maart in JC Ten Goudberge in Wevelgem. Het is niet zomaar een fuif, maar een inclusieve fuif. Dit houdt in dat alle jongeren welkom zijn, ook jongeren met een beperking. Op die manier kunnen die jongeren ook mee genieten en fuiven.

Winst naar goede doel

“De werkgroep ‘Vivato fuift/Vivato in glitters’ heeft de meeste voorbereidingen getroffen. De werkgroep bestaat uit docenten, studenten, oud-studenten en jongvolwassenen met een beperking. De laatste voorbereidingen doen we samen met studenten van de opleiding kinderbegeleider en de opleiding begeleider-opvoeder”, klink het bij de organisatie.

Indien onze fuif winstgevend is, gaat de winst naar vier organisaties die vrijetijdsbesteding organiseren voor personen met een beperking in West-Vlaanderen (De Stroom vzw Kortrijk, BiNus WVA Ieper, VOC Opstap vzw Vrijetijdszorg Roeselare en Oranje vzw Vrije tijd).