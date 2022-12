Vijftien leerlingen van Techniekacademie krijgen hun diploma in Koekelare

Schepen van Onderwijs Jessy Salenbien (Vooruit) in Koekelare mocht woensdag 14 december heel wat jong volk ontvangen in Raadszaal De Brouwerij, want daar mochten 15 leerlingen van de Techniekacademie hun diploma ontvangen.

De Techniekacademie Koekelare geeft leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar de kans om op een unieke wijze de wereld van de techniek en technologie te ontdekken, en dat vandaag meer dan noodzakelijk. Schepen Salenbien was dan ook blij dat zij naast ouders, grootouders, familieleden en vrienden van de jonge technici ook de Techniekmentoren en de directies van het Da Vinci Atheneum, De Lettertuin, het Sint-Martinusinstituut en De Negensprong mocht verwelkomen, maar natuurlijk ook de jonge afgestudeerde technici zelf.

Bedrijfsbezoek

Professionele techniekmentoren lieten de leerlingen met inzet en gedrevenheid, proeven van techniek in al zijn facetten. Zo daagden ze onder andere de leerlingen uit tot het programmeren van een LEGO Spike Robot, leerden ze lampjes schakelen als de beste, zagen ze in de les elektronica in detail de nachtklok, werkten ze met metaal en hout om een voederhuisje in elkaar te knutselen en brachten ze ook een actief bedrijfsbezoek bij het bedrijf Braem in Kortemark.

De schepen had ook nog een dankwoord aan het adres van de schooldirecties. In het Da Vinci Atheneum en het Sint-Martinusinstituut konden de leerlingen zich volledig ontwikkelen in technieklabo’s, maar ook de Negensprong en de Lettertuin verleenden hun volledige medewerking door het aanbieden van lessen Techniekacademie. Het lokaal bestuur ten slotte zorgde voor de financiële inspanning om de Techniekacademie verder uit te bouwen.

Techniek opent deuren

“Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak. Het opent voor hen toekomstgericht perspectieven en deuren voor hen die de lessen volgen. En wie weet zit er hier een toekomstige uitvinder in ons midden”, klinkt schepen Jessy Salenbien tot besluit. (Eric Vanhooren)