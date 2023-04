Vijftien diploma’s uitgereikt tijdens techniekacademie

De vijftien kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die acht woensdagen lang in Alveringem op de jeugdsite techniekacademie hebben gevolgd, hebben net voor de paasvakantie hun diploma gekregen.

Hoge School Vives organiseert de lessen en zorgt voor leerkrachten, de gemeente Alveringem stelt een lokaal ter beschikking. “Wij zijn gamers en niet zo’n knutselaars”, zeggen Sam Decaestecker, Mats Pysson en Louis Trienpont. “Toch hebben we ons geamuseerd tijdens deze lessen. We maakten onder meer een memobord en een periscoop en we gingen ook op bedrijfsbezoek.”

“Ik teken heel graag en eigenlijk ook wel goed”, glimlacht Raphaël Tanghe. “Ik ga dan ook heel graag naar de tekenacademie. Maar deze technieklessen waren ook tof!” We zien vooraan Anna Bernard, Simon Buyck, Lorenzo Waeselynck, Xylan Casteleyn, Sam Decaestecker, Mats Pysson en Andreas Verschave. Achteraan staan Kiara Weyne, Alec Vanbecelaere, Maxim Mouton, Lowie Demeyer, Louis Trienpont, Raphaël Tanghe, Benjamin Van Brabant en Oscar Demeyer. Zij worden geflankeerd door burgemeester Liefooghe en zijn schepenen, samen met lesgevers vader en dochter Willy en Vicky Vanlandschoot. (AB/foto AB)