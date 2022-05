Vijftien Brugse scholen nemen deel aan Vlaams project rond gezonde brooddozen

Vijftien Brugse scholen stappen in een Vlaams project rond gezonde brooddozen. Brugge is een van de vijf steden die hieraan deelneemt. Het is één van de manieren waarop ocmw-voorzitter Pablo Annys (Vooruit) de stijgende kinderarmoede wil aanpakken.

Raadsleden Karin Robert (Groen) en Doenja Van Belleghem (CD&V) polsten tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond naar het armoedebeleid van de Stad Brugge en het OCMW. Want de kinderarmoede in Brugge is gestegen: 15,4 procent van de kinderen groeit in armoede op. “Brugge is geen witte stad meer, maar kampt met de diverse problematiek van grote steden. Eén op tien kinderen verlaat school zonder diploma”, stelt schepen Pablo Annys vast.

Kinderarmoede

Het lokaal sociaal beleidsplan focust op kinderarmoede. Zo wordt er 165.000 euro besteed aan onderwijscheques voor 1700 Brugse schoolkinderen. Voor deelname aan initiatieven van private stichtingen, zoals de Robin Pas, staat Pablo Annys niet te springen: “Onderwijs is geen liefdadigheid, waarbij kansarme gezinnen zich moeten vernederen en smeken om hulp. Zo’n passen zijn te stigmatiserend. We zetten liever in op brede scholen en de aanstelling van brugfiguren in scholen met de meeste armoede.”

“Vijftien Brugse scholen stappen binnenkort wel mee in het project van de gezonde brooddozen, waarbij een beroep gedaan wordt op de medewerking van lokale handelaars. Die vullen brooddozen met gezonde producten voor leerlingen”, aldus Pablo Annys.

Fruit

De lagere school De Ganzeveer doet het al: de leerlingen krijgen sinds kort elke middag een stuk fruit om te eten. Dit wordt hen aangeboden door de organisatie JOY, in samenwerking met Health in a box, een West-Vlaamse maaltijdboxenproducent.

Recent kwam nog in het nieuws hoe triestig het gesteld is met de inhoud en voedingswaarde van de boterhamdozen. Daar willen deze twee organisaties iets aan doen. Elke week brengt JOY een lading vers fruit (appels, peren en bananen) naar deze lagere school, waar het door de leerkrachten en medewerkers van de school verdeeld wordt.

“Vele kinderen komen uit gezinnen die het minder breed hebben en voor wie vers fruit geen evidentie is. Voor hen is dit het enige fruit dat ze in een hele week eten”, zegt directeur Bart Verroens. De school voorziet zelf al in soep en brood.