Vijfdejaars Barnum voetballen tegen ploeg bekende koppen

Op dinsdag 24 mei spelen de leerlingen uit het vijfde jaar van Barnum een benefietmatch tegen onder andere volleyballer Matthijs Veranneman en burgemeester Francesco Vanderjeugd uit Staden. De opbrengst van de voetbalavond gaat naar TEJO Roeselare, Artsen zonder grenzen en Kom op tegen Kanker.

De vijfdejaars van Barnum vonden heel wat BV’s bereid om mee te sjotten. “Niemand minder dan volleyballers Matthijs Veranneman en Sander Depovere van Knack Roeselare gaan de uitdaging aan”, vertelt leerling Maarten Vandewalle.

“Maar ook heel wat politici durven het opnemen tegen ons: Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd, Roeselaars gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue en de schepenen Francis Debruyne en Stefaan Van Coillie. Ook Els Kindt, schepen in Lichtervelde, zet haar beste voetje voor.”

Laatste uitdagers

Elke week lost de organisatie enkele bijkomende namen. Volg dus zeker de Facebookpagina ‘Barnum scoort voor het goede doel’ om de laatste uitdagers te weten te komen!

Alle leerlingen van het vijfde werken mee om van deze benefiet een topavond te maken. Eva Vromman is godsdienstleerkracht in Barnum en leidt de leerlingen in goede banen. “Begin dit jaar zou ik met de vijfdes op weekend gaan naar Brussel, maar ook hier stak corona een stok in de wielen”, vertelt ze. “Dit is een uitstekend alternatief waarbij ze leren organiseren en samenwerken.”

De avond is dan ook veel meer dan enkel een voetbalmatch. “De deuren gaan open om 19 uur en we starten met een dj-set van Mr. Wally om de supporters op te warmen”, vertelt leerling Emmeline Ameel. “De match zelf begint om 20 uur en we konden niemand minder dan directeur Serge Verlinde strikken als scheidsrechter.” Enkele leerlingen zijn stiekem al aan het oefenen voor een heuse cheerleadersact en dankzij de barbecuestand en bar zal je zeker ook geen honger of dorst lijden.

De opbrengst gaat naar het goede doel. Eén organisatie uitpikken was onmogelijk, dus kozen ze er drie. “Artsen zonder grenzen en Kom op tegen Kanker waren vrij snel duidelijk”, weet Babette Doutrepont die mee instaat voor de social media, “maar we wilden ook iets doen voor de mentale gezondheid van jongeren. Zo namen we er ook nog TEJO (Therapie voor jongeren) Roeselare bij.”

De vijfdejaars van Barnum hebben jouw steun nodig! Ga hen aanmoedigen tijdens de wedstrijd of koop een steunkaart. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 24 mei op de terreinen van Club Roeselare.

