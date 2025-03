Vijfde leerjaar Wijnendale krijgt voor complimentjes schepen op bezoek

Naar aanleiding van Complimentendag (zaterdag 1 maart) heeft schepen van Volksgezondheid Annick Vanderspurt een bezoek gebracht aan het vijfde leerjaar van de vrije basisschool in Wijnendale, onderdeel van de Scholengroep Sint-Rembert.

Het was de bedoeling dat ze leuke fruitstickers aan de leerlingen zou overhandigen, maar helaas waren de zelfklevers nog niet geleverd en stond ze dus met lege handen. Alle leerlingen uit het vijfde leerjaar van de Torhoutse basisscholen krijgen zo’n fruitsticker uitgereikt met vrolijke slogans zoals je maakt me aardblij of jij bent een toffe peer.

Ze mogen die sticker aan iemand naar keuze geven. De actie heeft plaats in samenwerking met Gezondheidsmakers Brugge-Middenkust. “Een oprecht compliment kan iemands dag maken”, aldus de schepen. Ze poseert op de foto met de genoemde klas, onderwijzeres Maité Sabbe en de directeurs Geert De Cuyper en Charlien Declercq.

(foto JS)