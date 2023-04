Vijfde en zesde leerjaar vbs De Veerkracht gingen op zeeklas

De leerlingen van de derde graad van de vrije basisschool De Veerkracht verbleven een week aan zee. In het domein Ter Helme op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke kenden ze vijf onvergetelijke dagen. Ondanks de felle, gure wind en een verwaaide plensbui, kon het humeur van de kinderen niet stuk. Op de planning stonden onder andere een bezoek aan de stormvloedkering in Nieuwpoort, een begeleide wandeling in de IJzermonding in Nieuwpoort, een plonsbeurt in zwembad De Hoge Blekker, een oriëntatietocht in Koksijde, een bezoek aan de vismijn,… Kortom, te veel om op te noemen. Het was voor de leerlingen van meester Tom en juffrouw Annelien een onvergetelijke week. (foto SD)