De Koekelaarse sportdienst organiseerde recent de vijfde editie van de veldloop voor scholen.

Tijdens de Vlaamse Veldloopweek werd er in tal van Vlaamse gemeenten een dergelijke veldloop georganiseerd. “Onder impuls van sportraadvoorzitter Guido Wauters probeerden we van dit evenement een leuke sportieve ervaring te maken voor alle deelnemers. De kinderen liepen in 21 verschillende reeksen verspreid over de hele voormiddag”, klinkt het bij de Koekelaarse sportdienst.