Vijf Oostendse basisscholen scoren met de actie Breng je Sportclub naar School

Onder de noemer ‘Breng je sportclub naar school’ konden leerlingen van het basisonderwijs ook dit jaar hun favoriete sport(club) in de kijker zetten. Stad Oostende beloonde vijf scholen voor hun originaliteit met een waardebon van 300 euro voor de aankoop van sportmateriaal.

De Stad Oostende, Sport Vlaanderen en Moev riepen de leerlingen van de basisscholen in september op om één dag massaal in sportoutfit naar school te komen en zo hun favoriete sport(club) in de kijker te zetten. De 11 deelnemende scholen aan deze actie met de toepasselijke naam ‘Breng je sportclub naar school’ werden door de Stad uitgedaagd om vooraf zoveel mogelijk kinderen warm te maken om in sportkledij naar de schoolbanken te trekken. De uitdaging bestond eruit om een korte en creatieve promotiefilm op te nemen en te verspreiden via onder andere social media.

Acties zoals deze zijn belangrijk om kinderen de weg te laten vinden naar de sportclub. Als Stad bieden we hiervoor graag onze ondersteuning, want aan levenslang sporten en bewegen begin je best zo vroeg mogelijk. We zijn dan ook verheugd over de creatieve inzet van alle deelnemende scholen, hun bijdrages zijn mee bepalend voor het promoten van een sportieve en gezonde levensstijl. Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd

Vijf Oostendse scholen werden nu door de Stad beloond voor hun originaliteit met een waardebon van 300 euro voor de aankoop van allerlei sportmateriaal: GO! Basisschool Stene – GO! Basisschool de morootjes – Vrije lagere school Westdiep – GO! Basisschool De Puzzel afdeling Zandvoorde en GO! Basisschool De Puzzel afdeling Meiboom.

Kinderen trots laten zijn op hun sport motiveert niet alleen anderen om ook te bewegen, een actie als deze toont ook de diversiteit aan sporten die kinderen in onze stad kunnen beoefenen. Dat scholen hier zo massaal aan meedoen is niet alleen een boost voor de sportclubs, maar tegelijk ook voor de gezondheid van onze kinderen, zowel fysiek als mentaal. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann

Succesvol trailrunparcours voor scholen

Naast ‘Breng je Sportclub naar School’ was er in september ook een bijzonder initiatief van Stad Oostende om kinderen en jongeren op een toffe manier te doen bewegen. Vier weken lang konden de basis- en secundaire scholen in sportpark De Schorre een uitdagend loopparcours vol hindernissen afleggen. Meer dan 3.500 kinderen uit 28 scholen gaven er het beste van zichzelf op de klimnetten, muren, bergen en andere obstakels.