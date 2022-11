Vierdeklassers leren geschiedenis van Gullegem op originele manier kennen

De vierdeklassers van basisschool De Gulleboom leerden op 7 november via een erfgoedtocht hun woonplaats, Gullegem, kennen. Mensen van heemkundige kring De Meiboom maakten hiervan een spannende maar vooral leuke opdracht.

“Wij geven de tienjarige Gullegemnaartjes al enkele jaren een namiddag ‘geschiedenisles’ over hun dorp”, zegt Meiboomvoorzitter Pieter Casier. “Dankzij de toetreding van enkele jonge bestuursleden konden wij er nu een beklijvende belevenis van maken.”

Het was daardoor niet Pieter, maar Gullegems oudst bekende bewoner Godilo, die de kinderen aan de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele begroette. Hij werd vergezeld van bestuursleden Gilles Creus en Kevin Vermeulen die als twee tiptop uitgeruste ridders kanttekeningen maakten bij de uitleg van hun voorzitter. Zij waren het ook die vechtend Godilos’ tijdsbalk achter slot en grendel staken in een slot dat alleen met een cijfercode te openen is.

Zoekopdrachten

Die code moesten de kinderen per klas via een aantal zoekopdrachten en bezoekjes aan bekende Gullegemse plaatsen trachten te achterhalen. “Anders geen Gullegem”, klonk de opdracht. En geen enkele klas had nog bijkomende uitleg nodig. De code vinden en liefst als eerste: dat was de boodschap.

Geen enkele klas stelde teleur. Dit was dan ook veel leuker dan geschiedenisles in de klas en leverde bovendien nog veel leuke weetjes op. “Was het maar elke keer zo”, vonden enkele jonge bollebozen. (AV)