Vierdejaars MMI trekken naar Parijs

Het is een jaarlijkse traditie dat de leerlingen van het vierde middelbaar van het Margareta-Maria-Instituut (MMI) tijdens de krokusvakantie naar de Franse hoofdstad trekken. Van zaterdag 1 maart tot en met maandag 3 maart verbleven ze er voor een driedaags cultuurbezoek aan de lichtstad, waarbij ze alle culturele highlights bezochten, gaande van de Eiffeltoren tot Montmartre en de drukke Champs-Elysées. Ze leerden er de bekende Parijse metro gebruiken en er stond ook een bezoek aan de Notre Dame op het programma, de kathedraal die in 2019 verwoest werd door een brand. De 45 studenten konden een kijkje nemen in het compleet gerestaureerde monument, dat sinds half december weer opengesteld werd voor het grote publiek. (JDK/foto JDK)