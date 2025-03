Vierde middelbaar van het Guldensporencollege gaat skiën in Folgarida Marilleva in Italië

Het vierde middelbaar van het Guldensporencollege Harelbeke gaat tijdens de krokusvakantie altijd op skireis. Dit jaar al voor de 16de keer. De bestemming was Folgarida Marilleva in Italië. Ze vertrokken op 3 maart en waren op 9 maart weer op Harelbeekse bodem. Op de bus zaten een 50-tal leerlingen, zes begeleiders en directeur Sarah Vantuykom. Op een zonnige namiddag aan het Forestiersstadion in Harelbeke, straalde het van enthousiasme, samen met hier en daar wat gezonde zenuwen, bij iedere deelnemer aan de trip van het Guldensporencollege. “We waren er helemaal klaar voor om een 16de editie van de Harelbeekse Guscoski te beginnen, helemaal klaar voor La Bella Italia. Om 15.45 uur stipt vertrokken we met de bus. We konden starten met een knaller van een busfeestje, want we mochten onmiddellijk ‘een moordspel oplossen”, aldus de leerlingen én directeur Sarah Vantuykm. (PVH/foto LOO)