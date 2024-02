Verse soep voor alle basisscholen van scholengroep Stroom in Oostende

Donderdag kregen alle basisscholen van Scholengroep Stroom verse soep aangeboden voor hun leerlingen. De scholengroep lanceerde hiervoor een tijdje terug een inzamelingsactie.

Een kom soep is niet alleen lekker, het is ook gezond en zorgt voor een opkikker tijdens de schooldag. Leerlingen die met een lege of weinig gevulde brooddoos naar school komen, kunnen zo toch de les volgen met een volle buik.

Met de bijdragen van tientallen donateurs via het online platform Pelicano en sponsor Agape kon Scholengroep Stroom vandaag aan alle basisscholen soep aanbieden.

Opwarmen met een lekkere beker soep. © gf

De actie kwam er in het kader van #iktrekhetmijaan 2024, vroeger bekend als Dikketruiendag, waarbij de klemtoon in de beginjaren nog lag op het lager zetten van de verwarming op school.