Veel interesse voor jobs in het onderwijs op Jobbeurs scholengroep Stroom

De Jobbeurs die de scholengroep Stroom van het GO! op donderdag 9 maart organiseerde, werd een groot succes. Ruim 230 geïnteresseerden in een baan bij de scholengroep zakten af naar de eventzaal van KVO.

Het was de eerste keer dat de scholengroep Stroom een Jobbeurs organiseerde en dat in samenwerking met het Economisch Huis en de VDAB. “Vooral mensen die een job zoeken in het kleuter- en basisonderwijs kwamen er op af”, vertelt beleidsmedewerker Dirk Poppe van de scholengroep. “Dat komt goed uit, want het is net daar dat we mensen zoeken. We kunnen hen ook inzetten in de vervangingspool, waarvoor we mensen vanaf 1 september een contract kunnen aanbieden. Het is geen probleem om mensen te vinden voor een opdracht van een heel schooljaar, maar voor kortlopende opdrachten is dat veel moeilijker. Daar biedt de vervangingspool een oplossing.”

“Van leerkrachten secundair onderwijs was er iets minder interesse, maar dat gaat dikwijls om grotere scholen waar we een tekort makkelijker zelf kunnen opvangen. Maar als in een basisschool bijvoorbeeld de leerkracht van het zesde leerjaar even uitvalt, dan is de druk op de collega’s meteen groot. Ook voor andere jobs bij onze groep, zoals buschauffeur of poetsvrouw, kwamen er best wel wat mensen langs. De Jobbeurs was een geslaagde activiteit en is zeker voor herhaling vatbaar.”

“In mei zijn we ook aanwezig op een jobbeurs van het Economisch Huis”, vervolgt Dirk Poppe. “Dat is een goede datum om mensen aan te trekken voor volgend schooljaar. Dan gaat het om een algemene jobbeurs, niet specifiek voor onderwijs. Maar voor ons is dat interessant om zij-instromers aan te trekken, mensen die vanuit een andere sector de overstap willen maken naar het onderwijs.”