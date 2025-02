VBS Zonnebloem viert Valentijn

In VBS Zonnebloem in Pollinkhove ging Valentijn niet onopgemerkt voorbij. De leerlingen kregen de vraag om in rode of roze kledij naar school te komen. Die oproep werd massaal opgevolgd. Ook de school en het wandelpad waren versierd. Op de speelplaats vormden de leerlingen en leerkrachten een groot hart. Vrijdag was meteen ook de start van een twee weken durend project naar aanleiding van complimentendag op zaterdag 1 maart. De kinderen zullen leren hoe ze een complimentje moeten geven en hoe ze daarmee moeten omgaan. Ook ouders en leerkrachten worden bij het project betrokken. (KVCL/gf)