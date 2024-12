VBS wandelt en loopt ten voordele van De Warmste Week

Op dinsdag 17 december organiseert de vrije basisschool ’t Brugske Dadizele het loop- en wandelevenement ‘The Running School Dadizele’. Dit in het kader van De Warmste Week. “Samen gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan.”

Een vijftal jaar geleden organiseerde de vrije basisschool Dadizele al eens een sportief evenement ten voordele van het goede doel. “Nu doen we iets gelijkaardigs. Deze keer vindt alles plaats nabij de vestiging op de Plaats. De vorige keer was dat langs de Ledegemstraat”, aldus directrice Sofie Wyffels. Op de Plaats maken de kinderen sinds enkele maanden gebruik van de ruimtes die gerealiseerd werden op de plek waar vroeger het Dadipark was. “Het wandel- en loopevenement is dus de ideale gelegenheid om onze vernieuwde school te ontdekken.”

Rondjes van 1 km

Het concept van The Running School Dadizele is simpel. “We stippelen een parcours van ongeveer één kilometer uit. Daarbij stappen en lopen de deelnemers onder andere door de school, door het gemeentelijk domein ’t Torreke en via Mariënstede terug naar de school. Iedereen kiest hoeveel rondjes hij of zij aflegt.”

Kinderen en volwassenen die willen deelnemen, kopen een polsbandje en dit voor de prijs van 5 euro. Het parcours wordt tussen 17 en 20 uur opengesteld. Tijdens elk rondje passeert men langs het sfeerterras. Dat bevindt zich aan de kant van ons vernieuwd schoolgedeelte. Wie honger of dorst heeft, kan gewoon stoppen om er iets te drinken of te eten. Op de menukaart staan onder andere braadworsten, popcorn en snoep. Waarnemend burgemeester Nessim Ben Driss zet zich achter de dj-tafel en zorgt voor gepaste, extra motiverende muziek.

Naar Brugge zelf

De opbrengst van The Running School Dadizele gaat naar De Warmste Week. “Met onze school gaan we graag de strijd met eenzaamheid aan. We hopen een mooi bedrag te kunnen afgeven.” Dat doet de school al op woensdag 18 december. Dan trekken de vierdes, vijfdes en zesdes naar Brugge, het epicentrum van De Warmste Week, om er een mooie cheque af te geven. (BF)