VBS Spes Nostra Heule viert Internationale Dag van de Moedertaal met workshops: maar liefst 40 verschillende moedertalen onder leerlingen

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal heeft de Kinderraad van VBS Spes Nostra Heule een reeks bijzondere workshops georganiseerd voor de leerlingen van de school. Het doel van de workshops was om de medeleerlingen kennis te laten maken met de rijke taalkundige en culturele diversiteit die de school heeft. De school telt 255 leerlingen, waarvan 40 leerlingen een andere moedertaal spreken.

In de workshops kregen de kinderen de kans om vragen te stellen over hoe hun lievelingswoorden of zinnen klinken in een andere moedertaal. Het idee voor de workshops kwam van juffrouw Liselotte Delannoy, maar werd uitgewerkt door de Kinderraad. De leerlingen konden kennis maken met 13 verschillende talen: Somalisch, Arabisch, Armeens, Frans, Cambodjaans, Engels, Oekraïens, Pasjtoe, Roemeens, Albanees, Russisch, Spaans en zelfs Gebarentaal.

De Internationale Dag van de Moedertaal wordt jaarlijks op 21 februari gevierd en werd in 2000 voor het eerst wereldwijd erkend door UNESCO. De dag staat in het teken van taalkundige en culturele diversiteit en bevordert het belang van meertaligheid. Aanleiding om de ‘Internationale Dag van de Moedertaal’ op 21 februari te vieren, zijn de rellen in 1952, toen studenten in Bangladesh het leven verloren tijdens rellen en demonstraties om het Bengaals, de zesde taal van de wereld, erkend te krijgen als een officiële taal van Pakistan.

De leerlingen van VBS Spes Nostra Heule waren enorm enthousiast over de workshops en vinden dat er in de samenleving meer aandacht moet zijn voor taalkundige diversiteit. Wereldwijd zijn er ongeveer 6000 moedertalen, wat benadrukt hoe belangrijk het is om de taaldiversiteit te koesteren. Als men vrede kan zeggen in 6000 talen, dan is de wereldwens overduidelijk.

Met deze viering heeft de school VBS Spes Nostra Heule niet alleen de moedertalen van haar leerlingen in de kijker gezet, maar ook het belang van respect, begrip en vreedzaam samenleven in een multiculturele samenleving.