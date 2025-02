VBS Sint-Niklaas presenteert musical

De leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas brengen op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari telkens om 19 uur, en op zondag 23 februari om 15 uur in CC Kruispunt de kindermusical ‘Zonnewacht en Maneraad’.

“De leerkrachten van de school zaten al langer met het idee om een muzisch spektakel op de planken te brengen. Nu wordt dit na maanden van voorbereiding en talloze repetities werkelijkheid. Het is niet de eerste keer dat onze school een toneelvoorstelling of musical organiseert. Veel oud-leerlingen hebben ooit deelgenomen aan producties zoals De Droomdromer, Pipi Langkous, De Boeboeks, Het Klokkenkruid en Het Oink-Beest. Het is een schooltraditie die een tijdje onderbroken werd, maar nu weer is opgepikt”, vertelt directeur Maarten Dumoulin. De school koos de musical van Poolster Producties ‘Zonnewacht en Maneraad’. Zonnewacht en Maneraad zijn twee volkeren: de ene leeft overdag, de andere ’s nachts. Ze kennen elkaar niet, maar beschouwen elkaar toch als tegenstanders. In Maneraad gelden strenge regels en wetten, wordt er hard gewerkt en vooral niet gezongen. Zingen is namelijk het geluid van de vijand. Die vijand is Zonnewacht, waar elke dag vrolijke melodieën klinken. En dan is er Nachtegaal, de troonopvolger van Maneraad en kind van Mano, de koning van Maneraad. Nachtegaal kan plots prachtig zingen. Wat nu? ‘Zonnewacht & Maneraad is een verhaal over vooroordelen en de zoektocht naar een thuis. Rapnummers en vrolijke melodietjes wisselen elkaar af.

“De muziek van deze productie is echt mooi. Het was een hele uitdaging om de liedjes en dansjes goed in te studeren, maar de kinderen hebben doorgezet en zijn blij dat ze nu kunnen tonen wat ze in hun mars hebben”, glundert de directeur.

De toneelregie is in handen van Filip Bylo, de regie van de liedjes wordt verzorgd door Kurt Latré, en Katrien Debouck en Nele Cortens zijn de regieassistentes. Volwassenen betalen voor een ticket 8 euro, jongeren tot 18 jaar 4 euro. (ACK)

Tickets te verkrijgen via https://niklaas.vbsdiksmuide.be.