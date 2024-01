VBS on Ice op ondergelopen superprestigeparcours in Baliebrugge

Met de strenge vorst van de voorbije dagen, een stralende zon en een sinds oktober ondergelopen superprestigeparcours was het voor de leerlingen van de Vrije Basisschool in Baliebrugge hét moment om kennis te maken met natuurijs.

Ze konden naast veel ijspret, schaatsen en glijden ook kennismaken met ijshockey. “We konden samen met onze leerlingen deze namiddag niet aan de verleiding weerstaan om te gaan genieten van het ijs op de weide. Het was wellicht ook de laatste dag ijspret. Dus voor één keer moesten de gewone lessen wijken om buiten te gaan genieten, want dit hebben we de laatste jaren nog nooit meegemaakt: een mooie, veilige ijsvlakte op de Baliebrugge”, lachte juf Karine Standaert.