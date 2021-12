VBS Klerken steunt de Warmste Week

De leerlingen van de leerlingenraad van de VBS Klerken organiseerden een actie ten voordele van De Warmste Week.

“Het is belangrijk dat onze leerlingen niet enkel acties organiseren voor zichzelf, onze school, maar ook dat ze zich leren inzetten voor anderen”, vertelt juf Patricia Neyrinck van de VBS. “Ze werden heel nauw betrokken bij het organiseren van de activiteit. Alle leerlingen van onze school konden een liedje aanvragen om op de speelplaats te laten draaien en voor dat liedje moest een kleinigheid betaald worden.”

Donderdagmiddag was het dan zover: de liedjes werden gedraaid. “De leerlingenraad moest zelf instaan voor het presenteren, het afspelen van de muziek, het tellen van de centen en de sfeer. Het is heel belangrijk dat ze de andere leerlingen motiveren om ook hun steentje bij te dragen tot een warmere wereld. Respect hebben voor anderen en voor materiaal komt dagelijks in alle klassen van onze school aan bod en we merken vaak hoe moeilijk dit is. Door samen te werken aan de activiteit voor De Warmste Week willen we een echt samenhorigheidsgevoel creëren op onze school”, aldus juf Patricia.