Vbs Droomvlieger steunt AZ West

De plensbuien kregen het enthousiasme van alle sponsorlopers in Vrije Basisschool De Droomvlieger niet klein. Andere jaren sponsorde de school Levensloop Koksijde. “Die wordt dit jaar niet georganiseerd, en daarom kozen we voor een mooi initiatief dichterbij, meer bepaald afdelingen van AZ West in Veurne waar kinderen centraal staan. Kinderen lopen voor kinderen vonden we wel een mooi concept! Groot en klein, ouders en leerkrachten liepen zich de longen uit het lijf voor het goede doel. We zamelden met onze sponsorloop maar liefst 1.635,30 euro in! Daarvan kwam 1.218,90 van en door de lopers en nog eens 416,40 euro van de opbrengst van de bar. We zijn onze raad dankbaar, want zij organiseren telkens dit hele gebeuren!” Op de foto zien we directeur Marieke Stubbe (rechts) en Mieke Deceuninck van AZ West (links). Achteraan Stephanie Beele (ouderraad), Griet Lenders (directeur kleuter), Twanny Helderweirdt, Eveline Depoorter en Els Lingier (ouderraad). (MVO/foto MVO)