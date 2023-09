VBS De Krekel op bosklassen in Kemmel

Leerlingen van VBS De Krekel uit Roesbrugge trokken onlangs naar de Lork in Kemmel op bosklassen.

“De kinderen van nest 2 trokken samen met juf Marieke, meester Jan, Ivo en mezelf naar de Lork in Kemmel”, vertelt juf Griet. “We genoten heel hard van die drie dagen. Eenmaal de kamerverdeling voorbij was, trokken we het bos in. De eerste beklimming van de Kemmelberg was een feit. Met meester Jan als echte ‘Kemmelbergkenner’ werd het een ware ontdekkingstocht. We leerden over stenen, de rode aarde op de berg, de uitkijkposten van tijdens de oorlog en de ondergrondse bunker.”

Talentenshow

Ook de vertellingen uit de oude doos trokken de aandacht van de kinderen. Iedereen luisterde geboeid. We bouwden kampen, deden bos – en pleinspelen, repeteerden voor de Hoppestoet… Tijdens de Krekeltalentenshow zorgde iedereen voor een fijne act. Als afsluiter mocht de zaklampentocht en het kampvuur niet ontbreken. We konden ons geen betere start van het schooljaar bedenken.” (LBR)