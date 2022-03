VBS De Kastanje Krombeke in halve finale Whizzkids

De tweede graad van Vrije Basisschool De Kastanje in Krombeke behaalde opnieuw een plaats in de halve finale van Whizzkids. Ze namen deel aan de online ICT-wedstrijd onder de naam ‘De konijnen’ en eindigden – van alle 428 deelnemende klassen – op de 24e plaats.

Whizzkids is een online ICT-wedstrijd waar leerlingen uit het basisonderwijs aan kunnen deelnemen. Na drie vragenreeksen komen de beste 50 groepjes tegen elkaar uit in de halve finale. Ook de tweede graad uit VBS De Kastanje in Krombeke kon een plaatsje bemachtigen. Scholen uit alle onderwijsnetten kunnen deelnemen aan Whizzkids. Tijdens de wedstrijd leren de kinderen hoe ze veilig en functioneel met een computer, en vooral met internet, kunnen werken. “Afgelopen vrijdag namen we met ons derde en vierde leerjaar deel aan de halve finale van whizzkids. Daar behaalden we in de eindstand een mooie 24e plaats. Als je weet dat er 428 klassen deelnamen aan die wedstrijd, mogen we best fier zijn op onze leerlingen”, zegt leerkracht Rita Flamand.

“Na drie vragenreeksen, die ze samen mochten maken, werd de klas in 2 groepen verdeeld. De vier opzoekers moesten in een half uur helemaal zelfstandig 16 vragen opzoeken en de antwoorden doorsturen. Ondertussen kreeg de rest van de klas een tekenopdracht, waar ze ook punten mee konden verdienen. Ze leerden tijdens de wedstrijd vooral veel bij hoe ze iets moeten opzoeken op internet en vooral: dat samenwerken heel belangrijk is!”