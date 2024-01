VBS De Fontein serveert mosselen

Om de werking van de school verder te kunnen uitbreiden, organiseert de werkgroep van de vrije basisschool De Fontein in Passendale een mosselsouper op zaterdag 3 en zondag 4 februari. Met de opbrengst wordt educatief materiaal, uitdagend speelgoed, sportmateriaal en IT-middelen aangekocht om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. Voor een pot mosselen betaal je 23 euro, kinderen betalen 11 euro. Wie geen mosselen lust, kan vol-au-vent eten voor 17 euro. Kinderen betalen voor hun kinderportie vol-au-vent 10 euro. Inschrijven kan via de website van de school tot zondag 28 januari of via het telefoonnummer 051 77 00 49. Tijdens deze tweedaagse wordt er ook nog een poëzietentoonstelling georganiseerd door de leerlingen. Op de foto zien we de leden van de werkgroep met Wim Veeckman, directeur Karel Sercu, Mieke Vanlandschoot, Sabine Vanoverberghe en Didier Vansteenkiste samen met de kinderen van de tweede en derde kleuterklas. (foto ZB)

Foto en os ZB