Vanessa is de nieuwe directrice in De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel

Met Vanessa Wyffels (39) uit Wevelgem start er op 1 september een nieuwe directrice in vrije basisschool De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel. Zij volgt Valentine Decorte op. “Ik heb 19 fantastische jaren gehad in het MMI in Kortemark, maar dit is het ideale moment om deze stap te zetten.”

Enkele maanden geleden gaf directrice Valentine Decorte aan De Groeitoren te verlaten voor een directiefunctie in Waregem, dichter bij haar thuis. Zo schreef de scholengemeenschap Moorsledegem opnieuw een vacature uit voor de functie van directeur in de vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel. De 39-jarige Vanessa Wyffels werd inmiddels aangesteld.

Sportief

“Ik werkte sinds 2004 in het MMI in Kortemark. Aanvankelijk als LO-leerkrachte, later als wetenschapsleerkracht en ICT-coördinator. Ik kende er een fantastische tijd en werkte samen met leuke collega’s”, aldus de sportieve mama van Emiel (9), Marcel (6) en Maurice (5) en plusmama van Gilles (20).

Vanessa speelde de voorbije jaren echter met de ambitie om een directiefunctie op te nemen. “De tijd was nu rijp om die stap te zetten. Mijn man Frederik steunt me volop bij deze nieuwe uitdaging. ”

Vanessa kan binnenkort dichter bij huis aan de slag. “Maar ik besef ook dat er heel wat extra’s komt zien bij de job. Ik ben al jarenlang actief binnen de turnwereld en ben bestuurslid bij de club in Wevelgem. Daar geef ik door de nieuwe job wel geen kleuterturnen meer”, aldus de nieuwe directrice, die afstamt uit een sportieve familie.

Haar broer baat een fitnesscentrum uit in Wevelgem, hun vader Patrick was vroeger beroepsrenner. De nieuwe directrice hoopt ook zo snel mogelijk de gemeente Sint-Eloois-Winkel te leren kennen. “Zo hoorde ik al heel goede dingen over de Kasteelstraatfeesten en Winkel Koerse.”

Eerste overleg

Hoewel de zomervakantie volop aan de gang is, bereidt Vanessa zich momenteel volop voor op de eerste schooldag. “Het zal een andere zomer zijn dan de voorbije zomers, maar dat heb ik er zeker voor over. Momenteel probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de school. Inmiddels had ik al een eerste overleg met de directies van de andere scholen binnen de scholengemeenschap en leerde ik ook al de leerkrachten en het ondersteunend personeel kennen.”

“De samenwerking tussen de scholen zit erg goed en dat geeft me extra motivatie om te starten. Als directrice wil ik graag tussen de leerkrachten komen. Het eerste schooljaar zal ik vooral veel luisteren en proberen van hen bij te leren.”