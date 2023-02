Van verwendag over complimentenboom tot omgaan met sociale media: Basisschool De Wassenaard pikt pesten niet

Er viel de voorbije dagen heel wat te beleven in basisschool De Wassenaard in Varsenare. Het hele schoolgebeuren stond in het teken van de Week tegen Pesten. En dat was duidelijk zichtbaar en voelbaar voor iedereen die op school rondliep.

“Dit jaar hebben we ervoor gekozen om tijdens deze themaweek in elke klas een complimentenboom te plaatsen en die vol te hangen met complimentjes voor elkaar”, vertelt Ingrid Standaert, leerkracht van het vijfde leerjaar die de acties tijdens de Week tegen Pesten coördineert.

“Op die manier tonen de kinderen dat het belangrijk is dat ze elkaar leren waarderen zoals ze zijn. Ze moeten zich ervan bewust worden dat ze enkel zó goed met elkaar kunnen overeenkomen. In elke klas zingen de leerlingen ook dagelijks het stiplied, een deuntje dat ze maar al te goed kennen van de actie tegen pesten op Ketnet.”

“We leren kinderen nadenken over de gevolgen van hun daden”

Het is al vaak bewezen dat cyberpesten de laatste jaren hand over hand toeneemt bij kinderen vanaf tien jaar. Net daarom werken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een hele week aan het project ‘de schaal van M’. Met dit project van Mediawijs en Ketnet worden de kinderen uitgedaagd om met hun leerkrachten aan de slag te gaan met mediawijze thema’s en correct te leren omgaan met sociale media.

“Het is belangrijk dat alle kinderen, maar zeker ook de leerlingen van onze school, inzien wat cyberpesten is en weten wat online kan en niet kan. Soms zijn ze zich niet bewust van de verregaande gevolgen van hun online gedrag. We bespreken enkele concrete gevallen van online pesterijen die zich dit schooljaar op onze school hebben voorgedaan. Het is vooral de bedoeling dat we hen sensibiliseren voor mediawijs gedrag.”

“Op maandag 27 februari nemen we ook deel aan de wedstrijd die verbonden is aan het project. Wie weet wordt een van onze klassen van de derde graad ‘de meest mediawijze klas van Vlaanderen’”, glimlacht Ingrid Standaert.

Lief zijn

Ook in de kleuterafdeling van De Wassenaard gaat de Week tegen Pesten niet onopgemerkt voorbij. Tijdens een ‘verwendag’ krijgen alle kleuters een papieren hartje mee naar huis, waarop de naam van een andere kleuter staat. Thuis maken de kinderen, met behulp van hun ouders, een leuk knutsel- of verwenwerkje voor dat klasgenootje. De school wil hiermee ook de jongste kinderen leren dat het belangrijk is om lief te zijn voor elkaar.

“Al deze acties kaderen binnen het jaarthema van de school, waarin maandelijks een andere executieve functie aan bod komt. Deze maand leren we de kinderen niet impulsief te handelen, maar na te denken over de gevolgen van hun handelingen”, benadrukt de coördinator.

(Philippe Decruynaere)