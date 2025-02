Unieke Vikingboot op basisschool De Dobbelsteen ingehuldigd door kleuters én Vikings

Op donderdag 6 februari vond de feestelijke inhuldiging plaats van een bijzondere Vikingboot bij basisschool De Dobbelsteen, gelegen aan de Guido Gezellelaan 10 in Heule. Voor de gelegenheid waren Vikings Joeri ‘Joru’ Thienpont, Liese ‘Ashildr’ Vermont en Tony ‘Ulv’ Claeys aanwezig om de boot te keuren samen met de enthousiaste kleuters.

De leerlingen van De Dobbelsteen mochten als winnaars van de Brico Klushelden wedstrijd in 2024 hun droomproject verwezenlijken. Hun keuze viel op de bouw van een buitenklas in de vorm van een heuse Vikingboot, strategisch ingeplant nabij hun didactische ‘Vikingbos’. “Dit unieke concept biedt de kinderen een inspirerende en educatieve omgeving om in contact te komen met geschiedenis, natuur en creativiteit. Dit project sluit naadloos aan bij de visie van de basisschool op outdoor education”, zegt Geert Blomme, technisch adviseur coördinator.

“Het Vikingbootproject is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking en creativiteit een blijvende impact kunnen hebben. De buitenklas zal niet alleen een waardevolle toevoeging zijn aan de schoolomgeving, maar ook een ontmoetingsplaats voor de hele gemeenschap.”

Bezoek van Vikings

De inhuldiging werd bijgewoond door alle betrokkenen van het project: leerlingen, leerkrachten en directie, ouders, buren, de werkgroep ‘Vergroening’, vzw Aktractie én vzw West Hoek Vikingen, een gespecialiseerde re-enactmentgroep met een sterke focus op historische correctheid.

“Veel mensen weten niet dat de Vikingen ook in West-Vlaanderen hebben gezeten”, zegt Liese ‘Ashildr’ Vermont. Haar stiefpapa Tony ‘Ulv’ Claeys is de voorzitter van West Hoek Vikingen. “Via een collega kwam ik in contact met re-enactment tijdens een folkfestival. De week erop gingen we samen in gepaste kledij naar een middeleeuws event in Vorst. Daar leerde ik de mama van Liese kennen. Vervolgens heb ik heel het gezin erin meegesleurd”, lacht Tony. De vzw bestaat intussen uit verschillende leden, ook ver buiten de Westhoek.

“Twee jaar geleden werden we op deze school gevraagd voor de opendeurdag. Voor de inhuldiging van de Vikingboot heeft Geert ons opnieuw gecontacteerd. Kinderen zijn steeds een enthousiast publiek”, vertelt Tony, die trouwens ook te zien was in Het verhaal van Vlaanderen, de documentairereeks waarin Tom Waes in de geschiedenis van Vlaanderen duikt. “Ik was die raren die vanboven op het altaar stond met een bijl (lacht).”