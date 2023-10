Twaalf leerlingen gemeenteschool schrijven brief aan burgemeester van Moorslede

Burgemeester Ward Vergote van Moorslede vond in de brievenbus van het gemeentehuis wel heel opvallende post. Twaalf kinderen van de gemeenteschool stuurden hem een zelfgeschreven brief met de daarin de vraag om bepaalde projecten te realiseren.

Groot was de verwondering bij burgemeester Ward Vergote toen hij recent twaalf brieven van leerlingen van de gemeentelijke basisschool ‘t Klavertje Vier bij zijn post vond. “De leerlingen maakten mooie, verzorgde brieven op. Het is goed om te zien dat ze dat op school al leren. Dat is belangrijk voor hun toekomst. Ik juich dit initiatief van de school dan ook toe.”

In de brieven vroegen de leerlingen de burgemeester of het mogelijk was om bepaalde projecten te realiseren. Zo werd er gevraagd naar de realisatie van een fietspark, een hondenloopweide, een basketbalplein of naar het onderhoud van het pleintje nabij de kerk. “Er zaten heel goede voorstellen tussen. Ik neem dan ook voldoende tijd om de kinderen uitgebreid te antwoorden. Zij krijgen allemaal een brief in de bus bij hen thuis.”

Hondenloopweide

Een van de voorgestelde projecten die de burgemeester graag nog deze legislatuur zou realiseren, is de hondenloopweide. “Het is spijtig genoeg niet zo evident om daar een goede locatie voor te vinden. Met de gemeente hadden we de omgeving van het Vierkavenbos voor ogen, maar jammer genoeg is het Agentschap voor Natuur en Bos daar geen voorstander van. We zoeken verder en kijken wat mogelijk is.”