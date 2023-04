Trappen voor Tanzania in VTI Brugge campus Zandstraat

Sinds 2014 zijn leerlingen en leerkrachten van het VTI Brugge campus Zandstraat reeds vier keer naar Tanzania geweest op bouwkamp. Amper bekomen van het laatste bouwkamp in oktober 2022, worden er de al verschillende acties georganiseerd om de volgende editie in 2024 te sponsoren.

Dan vertrekt immers een nieuwe groep leerlingen en leerkrachten naar Tanzania om er letterlijk en figuurlijk hun steentje achter te laten. “Een bouwkamp in Tanzania is zowel voor de school, de begeleidende leerkrachten als de leerlingen een zware financiële dobber”, vertelt campusdirecteur Julie Houwen. “Daarom organiseren we meerdere acties om het bouwkamp voor iedereen financieel haalbaar te houden. Door de enorme gedrevenheid van onze leerlingen en leraren lopen de acties tot nu toe zeer goed.”

Na de drive-in begin februari stond op vrijdag 28 april al een tweede evenement op de agenda. “Na onze editie ‘10000 km voor Tanzania’ vorig jaar, organiseren we onze actie dit jaar onder de noemer ‘Trappen voor Tanzania’. We overbruggen figuurlijk de afstand tussen onze uitvalsbasis in Brugge en ons project in Tanzania met (spinning)fietsen”, aldus Houwen.

Om 18 uur gaven burgemeester Dirk De fauw en algemeen directeur Miek Kemel het startschot van het evenement. En toen begon iedereen enthousiast te trappen voor Tanzania. (PDC)