Toonmoment conservatorium in zicht

Op donderdag 20 maart organiseert het Avelgems conservatorium een heus toonmoment vol woord, zang en muziek. “Dit toonmoment organiseren we ieder jaar, en is telkens een groot feest”, vertelde Liesje Cartreul, schepen van Cultuur. “Dus ook dit jaar zorgen de studenten voor een mooi optreden. Er zullen studenten Muziek een solostuk spelen, alsook samenspel. En de zangers en zangeressen krijgen solo’s, maar zullen ook in groep enkele nummers brengen. Tussen de muziekstukken door, zijn er toneelstukjes te zien door de studenten Woord, die ook het hele geheel aan elkaar zullen praten. Ze zullen schitteren op het podium van onze theaterzaal Spikkerelle. Alle leeftijden zullen te zien zijn: van de allerjongsten in de eerste graad die 6 jaar zijn, tot de alleroudste jongeren die 15 jaar zijn. Voor de studenten die dit jaar afstuderen, is het dubbel zo bijzonder: hun laatste toonmoment. Op het einde van het schooljaar krijgen ze in de hoofdschool in Kortrijk een mooi afscheidsmoment wanneer ze officieel afstuderen”, zegt schepen Liesje Cartreul. “Vorige jaren werkten de studenten niet rond een thema, en dat zal dit jaar niet anders zijn. Door los te komen van een thema, is er veel variatie tijdens de opvoering. De studenten kunnen volledig vrij hun creatieve zelve zijn.”

Tentoonstelling

“Dit toonmoment is niet de enige keer in een jaar dat we studenten van ons conservatorium aan het werk zien: in juni wordt een prachtige tentoonstelling georganiseerd om de studenten Beeld te laten schitteren met hun werken.” Het belooft een mooie avond te worden, gevuld met muziek en woord. De studenten krijgen de kans om te tonen wat ze met hun harde werk bereikt hebben. Het toonmoment gaat door op donderdag 20 maart, om 18.30 uur. De toegang is gratis, maar reserveren is wel nodig en dat kan vanaf 18 maart. (ML)

Reserveren: webshopavelgem.recreatex.be/Tickets/Overview