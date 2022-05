Tom De Witte (50) breekt met traditionele schoolfotografie: “Meer de artistieke toer op”

Met zijn schoolfotografieverhaal wil Tom De Witte (50) breken met de traditionele foto’s die elk schooljaar weer worden genomen. De fotograaf haalt zijn inspiratie bij Stephan Vanfleteren en de traditie van de oude fotografie.

De microbe voor de fotografie kreeg Tom De Witte al vroeg te pakken. “Ik ben ermee begonnen toen ik als vormgever veel producten moest fotograferen. Het leek me een aangename verstrooiing. Ik was ook nieuwsgierig hoe goed ik erin kon worden. Er is altijd ruimte voor verbetering, want de beste foto moet nog steeds gemaakt worden.”

Zijn eerste stappen in de schoolfotografie zette Tom De Witte in Oostrozebeke. “De eerste school waar ik mocht fotograferen was er inderdaad eentje uit Oostrozebeke. Telkens ik daar fotografeerde schrok ik ervan hoeveel klassen er waren. Er komen af en toe scholen bij, maar helaas vallen er soms ook weg. De school in Oostrozebeke is bijvoorbeeld al weggevallen. Bij iedere opdracht probeer ik altijd mijn best te doen.”

Naast de traditionele schoolfotografie biedt de Meulebekenaar de scholen ook nog een andere mogelijkheid aan. “De scholen kunnen ook kiezen voor speciale zwart-witfoto’s. De grootste markt is inderdaad nog altijd de klassieke schoolfotografie. Ik probeer met mijn zwart-witluik ook de meer artistieke kant van schoolfotografie aan te bieden.” Tot op vandaag zijn er nog weinig scholen die voor zwart-wit kiezen. “De Koorddanser in Meulebeke durft het aan om in het zwart-wit gefotografeerd te worden en daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. In elke zwart-witfoto probeer ik het ideale contrast te bereiken. Daar kan ik soms lang mee bezig zijn. Met verschillende technieken probeer ik dat ideale beeld te bereiken.”

Rembrandtlicht

Bij zijn schoolfotografieverhaal speelt het Rembrandtlicht een centrale rol. “Dat licht komt vooral van boven en zijwaarts. Dat soort licht maakt schaduwen op het gezicht waardoor je een maximaal 3D effect verkrijgt. Het is super klassiek maar ook tijdloos en natuurlijk.” Tom De Witte laat zich hierbij inspireren door Stephan Vanfleteren. “Hij is een uitstekende fotograaf die traditioneel fotografeert. Zijn daglichtstudio in Veurne bestaat uit één groot raam aan de noordkant. Zo valt de zon nooit rechtstreeks binnen en komt het licht uit één richting. Op die manier kan hij zijn onderwerpen draaien tegenover dat binnenvallend licht en kan hij dat maximale 3D-effect opzoeken. Hij fotografeert vooral in zwart-wit en met Rembrandtlicht. Op die manier houdt hij de traditie van de vroegere fotografie in eer.”

Dat wil ook Tom De Witte doen. “Met flitslicht kan je uiteraard ook het Rembrandtlicht nabootsen en dat doe ik dan ook in mijn schoolfotografie. Soms noemen ze het Rembrandtlicht ook raamlicht. Als je als fotograaf wenst te scoren en je hebt geen flits bij, zet dan uw onderwerp dicht bij het invallend licht van een raam, altijd prijs… zelfs Rembrandt wist het!” (KM)

Info:https://tomdewitteschoolfotografie.wordpress.com.