Tieltse scholieren vieren laatste 50 dagen in stijl: “Geen noemenswaardige incidenten”

Afgelopen vrijdag vierden de Tieltse zesdejaars hun laatste vijftig dagen op de middelbare school. En dat deden ze in stijl. Vrijdag na schooltijd verzamelden ze – allemaal mooi verkleed – op het Hulsteplein, waarna de scholieren in stoet richting de Markt trokken. En dat allemaal om het naderende einde van hun middelbare schoolcarrière te vieren.

Het was voor het eerst dat er in Tielt Vijftig Dagen-activiteiten op het programma stonden. In het verleden werd immers de laatste honderd dagen gevierd. “Maar dit jaar hadden we vrij snel beslist om het om te gooien en de festiviteiten meer richting de lente op te schuiven. Zo was de kans met alle coronaperikelen groter dat alles gewoon kon doorgaan”, vertelt schepen van Jeugd Pascale Baert (Iedereen Tielt).

De schepen is achteraf blij met hoe de festiviteiten verlopen zijn. “Het was een geslaagde editie. Er werd plezier gemaakt zonder problemen te creëren en er waren geen noemenswaardige incidenten. Er werd op de scholen wel eens een rookbommetje of een voetzoeker afgestoken, maar er waren geen gekwetsten en er was geen vandalisme. De jongeren hebben de bloemetjes dit keer enkel figuurlijk buitengezet”, lacht Pascale Baert. “Volgend jaar hopen we dan ook op een gelijkaardig scenario. Al blijft de vraag wel of we opnieuw opteren voor 50 dagen of terug gaan naar 100 dagen”, besluit ze.

Geen fuif

Vroeger stond er op vrijdagavond nog een fuif gepland in de Europahal, maar dat was nu niet meer het geval. “Dat was inderdaad een traditie, maar de laatste jaren verloor die stevig aan populariteit. Zo was er tijdens de laatste editie, drie jaar geleden, slechts 40 man, waarvan drie zesdejaars. We merkten dat de zesdejaars hun uitgangsactiviteiten verplaatst hebben naar de donderdag, waardoor we besloten hebben om het over een andere boeg te gooien.” Wel was er vrijdagnamiddag een dj voorzien om na schooltijd nog voor ambiance te zorgen. “Om 16 uur verzamelden de zesdejaars op het Hulsteplein, waarna ze in kolonne en met de nodige confetti naar de Markt wandelden. Daar stond dan een dj die de sfeer verzorgde tot alle jongeren moe en voldaan genoeg waren om naar huis te gaan’, aldus Pascale Baert. (TM)