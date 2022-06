Tibo Deneire van VTI Tielt in de prijzen met project rond virtual reality

Tibo Deneire, een leerling van het Tieltse VTI, heeft de Vlaamse GIP & Young Researcher Award gewonnen in de categorie IT & Multimedia.

Die prijs is een initiatief van Howest en bekroont de beste geïntegreerde proeven, onderzoeksprojecten en eindwerken uit het secundair onderwijs. Dit jaar waren er meer dan honderd deelnemende projecten. Deneire won de prijs met zijn werk ‘Wegwijs in de virtuele wereld’ door enkele mooie zogenaamde proof of concepts uit te werken. Zo slaagde hij er onder meer in om via een drukknop in de virtuele wereld, leds in de echte wereld aan te sturen. Ook leverde hij daarbij een goed naslagwerk met een uitgewerkt plan om zijn proof of concept te reproduceren.