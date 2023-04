Technisch Atheneum Ieper neemt deel aan Greenpower Challenge: “Uitgekiende strategie zeker nodig”

Op zaterdag 22 april is er op het circuit van Zolder de Greenpower Challenge. Daar neemt de zelfgebouwde elektrische wagen van het KTA Ieper het op tegen de bolides van verschillende andere scholen.

Dries Sergier (36) is leerkracht elektriciteit in het KTA, de school die deel uitmaakt van het gemeenschapsonderwijs. “Met de leerlingen elektrotechnieken van het vierde, vijfde en zesde middelbaar hebben we dit jaar de draad van de Greenpower Challenge weer opgepikt”, vertelt de Elverdingenaar. “Vijf jaar geleden nam de school deel aan de wedstrijd in Engeland. Dat was toen met andere leerkrachten. Zelf ben ik hier mijn tweede jaar weer aan de slag, nadat ik hier in het verleden al enkele jaren werkte.”

In Engeland is de Greenpower Challenge al vele jaren populair. Nu wil de organisatie dit via Greenpower Benelux ook in België wat meer bekendheid geven. “Het is de eerste keer dat het zo nadrukkelijk in België wordt georganiseerd. Aangezien we eerder al deelnamen, nodigde de organisatie ons uit.”

De auto werd na de deelname in Engeland bewaard bij het bedrijf Ceratec in Ploegsteert. “Zij zijn onze sponsor en om zo’n auto samen te stellen kan je bouwpakketten aankopen. De wagen moet namelijk aan bepaalde specificaties voldoen qua chassis, motor, wielen en uiteraard ook batterijen.” Samen met enkele leerlingen en een andere collega trekt Dries op 22 april naar Zolder. “Het is de eerste keer dat ik het op het circuit van Zolder zal zijn. De wedstrijd bestaat uit twee races en per race moet je verplicht twee keer wisselen. Dat zorgt dus voor drie rijders per race. Wij gaan als leerkrachten mee als technische ondersteuning en begeleiding. Het is niet de bedoeling dat je om ter snelst bent. Wel moet je zo ver mogelijk geraken. Het is dus cruciaal om een uitgekiende strategie te hebben en de batterij te sparen waar nodig.”

Wat er na Zolder zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel de intentie van Dries om ook volgend jaar deel te nemen. “We moeten even evalueren en samenzitten met Ceratec hoe we de auto nog kunnen verbeteren. Eventueel zouden we extra partners kunnen aantrekken. Dit project staat nog in de kinderschoenen, maar er zit zeker potentieel in. Een mogelijkheid is om dit te verwerken in de lessen engineering project. Daar kunnen de leerlingen dan hun theorie in de praktijk omzetten.”