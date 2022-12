Techniekacademie laat kinderen wetenschapper in zichzelf ontdekken

De Tiener Techniekacademie heeft dit najaar 33 kinderen ondergedompeld in de wereld van techniek en STEM (science, technology, engineering and mathematics) om zo de wetenschapper in zichzelf te ontdekken. Op woensdag 14 december werd het project afgesloten met een diploma-uitreiking.

De academie vestigde zich van oktober tot half december in ‘t Bosjoenk. Twee coaches namen de kinderen mee op sleeptouw. Zo werd er een voederhuisje voor vogels gemaakt uit metaal en hout. Daarnaast verkenden de kinderen alle mogelijkheden van elektriciteit. Lampjes aan- en uitschakelen kunnen ze nu als de beste. Ze bouwden ook een LEGO Spike robot die zelf figuren kan tekenen, en er werd een nachtklok met ledlampjes ineen geknutseld. De deelnemers gingen ook op bedrijfsbezoek. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de stad en hogeschool VIVES, met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, de provincie West-Vlaanderen en tal van lokale bedrijfspartners.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen): “Elk jaar opnieuw maken kinderen via dit project spelenderwijs kennis met wetenschap en techniek, waardoor ook onze Oostendse onderwijspartners in de kijker komen te staan. De Techniekacademie prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen en geeft een boost aan de STEM-studierichtingen, die absoluut nodig zijn in de samenleving van morgen.”